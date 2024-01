Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) hat auch in allen anderen Regionen Deutschlands die Grippewelle begonnen. Dafür muss die sogenannte Test-Positivquote, also der Anteil bestätigter Nachweise an allen Tests auf Influenza, bei mehr als 20 Prozent liegen. Das war zum Ende des vergangenen Jahres erstmals der Fall. Bislang sind von Influenzaerkrankungen laut RKI vor allem Kinder im Schulalter und junge Erwachsene betroffen.