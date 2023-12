Akute Atemwegserkrankungen breiten sich in Sachsen-Anhalt weiter aus. Allein in der zurückliegenden Woche wurden laut Landesamt für Verbraucherschutz (LAV) über 2.300 neue Corona-Fälle und je rund 280 Grippe- und RSV-Infektionen registriert. Das sind insgesamt rund 27 Prozent mehr Fälle als noch in der Woche davor. Infolge einer Corona-Infektion starben offiziellen Angaben zufolge innerhalb einer Woche 19 Menschen in Sachsen-Anhalt.