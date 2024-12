Die Menschen in Sachsen-Anhalt dürften derzeit noch wenig Berührungspunkte mit Wasserstoff in ihrem Alltag haben, sagt Michael Böcher, Politikwissenschaftler im Bereich Nachhaltige Entwicklung an der Uni Magdeburg. Das könnte sich in Zukunft ändern – etwa beim Heizen oder bei Transportmitteln, die schlecht elektrifiziert werden können, wie Lkw, Flugzeuge, Schiffe oder auch der Zugverkehr. Konkret gibt Böcher das Beispiel von Wasserstoffzügen in der Region Bremen, die die Dieselflotte ersetzen. Dort gibt es allerdings teilweise technische Probleme.