Gutachten vorgestellt Grüner Wasserstoff könnte in Sachsen-Anhalt tausende Arbeitsplätze schaffen

von MDR SACHSEN-ANHALT

19. Januar 2024, 04:49 Uhr

Grüner Wasserstoff hat in Sachsen-Anhalt eine glänzende Zukunft. Das geht aus einem Gutachten hervor, das am Donnerstag in Magdeburg veröffentlicht wurde. Wenn Speicherplätze genutzt und die Herstellungsmöglichkeiten verbessert werden, könnten im Land tausende Arbeitsplätze entstehen.