Ebenfalls in dieser Woche wurden Millionen für Wasserstoffprojekte in Bad Lauchstädt und Chemnitz freigegeben. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck übergab in Bad Lauchstädt einen Fördermittelbescheid über 61 Millionen Euro. Geld, mit dem eine Erdgas- in eine Wasserstoff-Kaverne umbaut werden soll. Habeck sagte dem MDR: "Es geht hier nicht nur um Klimaschutz und es geht hier nicht nur um eine sichere Energieversorgung, die am Ende CO2 vermeidet, es geht auch um Wertschöpfung in der Region. Und zwar sowohl in der Verwandlung der bestehenden Industrieparks wie Leuna, wie auch in dem Aufbau von neuer Technik und neuer Technikführerschaft."