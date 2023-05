Heinz-Jürgen Voß ist Professor für Sexualwissenschaft und Sexuelle Bildung an der Hochschule Merseburg. Im Interview erklärt er, wann es in Beziehungen zu Gewalt kommt und warum es für die Betroffenen so schwierig ist, sich aus diesen Strukturen zu lösen.

MDR SACHSEN-ANHALT: Herr Voß, die Fälle von häuslicher Gewalt in Sachsen-Anhalt steigen. Die Mehrheit davon findet in Partnerschaften statt. Wann kommt es zu Gewalt in Beziehungen?

Professor Heinz-Jürgen Voß: Einige Auslöser können ganz konkret benannt werden. Das sind häufig stressige Ereignisse, allgemeine Lebensumstände, Meinungsverschiedenheiten, aber zum Beispiel auch das Zusammenziehen in eine gemeinsame Wohnung oder wenn ein weiteres Kind dazukommt. Oder wenn eine Ehe eingegangen wird, können wiederum auch Streitigkeiten entstehen. Aus Studien lässt sich sagen: Zu 50 Prozent haben Frauen bereits häusliche Gewalt, spezifisch Partnerschaftsgewalt, erlebt und das geht auch durch alle Schichten durch.

Welche Rolle spielt die persönliche Veranlagung eines Menschen?

Dass persönliche Veranlagungen eine Rolle spielen, würde ich nicht sagen. Wir benötigen einen guten Umgang, dass Menschen tatsächlich Grenzen lernen. Also dass sie jeweils lernen, was Gewalt ist, wo Grenzüberschreitungen sind. Dass ich mir Dinge nicht einfach nehmen kann. Das sind wichtige Aspekte. Und Personen, die in übergriffigen Verhältnissen aufgewachsen sind, die auch im Elternhaus schon Übergriffe erlebt haben, erfahren auch in größerem Maße im weiteren Lebensverlauf Übergriffe. Tatsächlich in der Größenordnung, dass die Wahrscheinlichkeit, von einem Vergewaltigungsversuch beziehungsweise einer Vergewaltigung in der Partnerschaft betroffen zu sein, sich etwa vervierfacht.

Sind da auch immer noch alte Rollenbilder am Werk? Also zum Beispiel die Ansicht, dass die Frau sich unterzuordnen hat?

Alte Rollenbilder spielen ohnehin gesellschaftlich noch eine größere Rolle. Lange Zeit galten Übergriffe eher als Kavaliersdelikte. Wenn wir historisch zurückblicken, ist eine Vergewaltigung in der Ehe überhaupt erst seit 1997 ein Straftatbestand. Wir sind jetzt erst richtig in dem Prozess drin, dass wir uns mehr mit Gewaltverhältnissen auseinandersetzen. Dass Dinge, die früher als Kavaliersdelikte galten, heute als Übergriffe gewertet werden. Und dass auch in einer Ehe klar ist: Man muss nicht alles ertragen, sondern auch dort ist eine Vergewaltigung eine Vergewaltigung.

Heinz-Jürgen Voß forscht als Professor für Sexualwissenschaft an der Hochschule Merseburg unter anderem zu sexualisierter Gewalt, Partnerschaftsgewalt und Stalking. Bildrechte: Christian Auspurg, Hochschule Merseburg

Viele Frauen ertragen Gewalt in einer Partnerschaft oft über viele Jahre. Es ist für Betroffene häufig nicht leicht, sich aus dieser Beziehungsstruktur zu lösen. Warum ist das so?