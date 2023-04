Fast alle Frauen in Sachsen haben in ihrem Leben schon einmal Gewalt erfahren, sehr viele haben Angst davor, aber die wenigsten zeigen die Taten an oder machen sie anderweitig öffentlich. Das sind die Hauptergebnisse einer Dunkelfeldstudie, die das sächsische Justizministerium in Auftrag gegeben hatte. Dafür hat die Hochschule Merseburg Antworten von 1.316 Frauen ausgewertet, die sich an einer Online-Umfrage beteiligt hatten. Ein Ziel war, den mutmaßlichen Umfang von sexualisierter und häuslicher Gewalt gegen Frauen sowie Stalking abseits der offiziellen Kriminalitätsstatistik zu erfassen. Wie Projektleiter Heinz-Jürgen Voß erklärte bei der Vorstellung am Donnerstag, die Studie sei zwar nicht repräsentativ, aber aussagekräftig, so dass sich bestimmte Rückschlüsse treffen lassen.