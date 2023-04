Nach dem gewaltsamen Tod einer 59-jährigen Frau in Bad Lauchstädt dringen Sachsen-Anhalts Behörden darauf, häusliche Gewalt stärker in den Fokus zu nehmen. Polizei und Innenministerium erklärten am Donnerstagnachmittag im Innenausschuss des Landtags, hierfür habe es am 22. März bereits einen speziellen Erlass gegeben. Landespolizeidirektor Mario Schwan sagte, Fälle häuslicher Gewalt müssten demnach bei täglichen Dienstberatungen zwingend behandelt werden. Damit solle die Umsetzung der geltenden Vorgaben gewährleistet werden.