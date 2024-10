Im Raum Memleben im Burgenlandkreis hat ein entlaufenes Känguru am Sonntag für Aufregung gesorgt. Wie Uwe Gehrmann vom Erlebnistierpark Memleben MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, konnte Bennett-Känguru Billy am Mittag wieder eingefangen werden. Demnach wurde das Tier nach zweieinhalb Stunden Flucht wohlbehalten auf einem Feld bei Memleben gefunden.

Die Suche nach dem Känguru war den Angaben zufolge gar nicht so einfach. Billy sei mehrere Kilometer weit weggehüpft, so Gehrmann – eine eher ungewöhnlich lange Strecke für das Tier. Zuletzt war er in Bucha gesichtet worden, einem Ortsteil der Gemeinde Kaiserpfalz im Burgenlandkreis.

Eingefangen wurde das Känguru schließlich in der Nähe des Tierparks. Ein Mitarbeiter habe das kräftige Tier am Schwanz greifen können. So habe es in die vorbereitete Transportbox gebracht werden können. Insgesamt waren fünf Mitarbeitende an der Einfang-Aktion beteiligt.