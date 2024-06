Bildrechte: IMAGO / Pond5 Images

Was wird beim Hussiten-Kirschfest gefeiert? Das Kirschfest geht auf eine Sage zurück. So soll im Jahre 1432 der Hussiten-Feldherr Andreas Prokob verkündet haben, der 28. Juli sei für alle Naumburger der letzte Tag. Grund war die Zustimmung des Bischofs Gerhard von Goch auf dem Konzil zu Konstanz zum Tod des böhmischen Reformators Jan Hus.



Dem sicheren Tod geweiht, entschloss sich ein Naumburger Lehrer, an das Herz und die Gnade des Feldherrn Prokob zu appellieren. Dazu ging er mit allen Kindern in weißen Sterbehemdchen in das feindliche Hussiten-Lager vor die Toren der Stadt, um dort um Verschonung zu bitten. Gerührt vom Weinen und Bitten der Kinder, ließ der Feldherr Gnade walten. Er beschenkte die Kinder mit Kirschen und zog die Hussiten vor Naumburg zurück. Geschichtlich bewiesen ist dies nicht. Den Kindern zum Dank und der Stadt zum dauernden Gedächtnis wird dennoch alljährlich das Kirschfest gefeiert. Die Geschichte wird auch im Kirschfestlied besungen. Quelle: dpa