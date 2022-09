Justiz Prozess gegen mutmaßliche IS-Rückkehrerin ab Dienstag in Halle

Eine heute 23 Jahre alte Frau aus Aschersleben wurde 2019 von der kurdischen Miliz in Syrien festgenommen. Ihr wird vorgeworfen, Teil der Terrormiliz Islamischer Staat gewesen zu sein. Am kommenden Dienstag beginnt in Halle der Prozess gegen die mutmaßliche IS-Rückkehrerin.