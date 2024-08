Bei einem Verkehrsunfall auf der A9 im Burgenlandkreis sind zehn Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, waren am Montagabend zwischen Weißenfels und Naumburg zwei Autos zusammengestoßen. Eines der Fahrzeuge überschlug sich mehrfach und blieb auf dem Dach liegen.

In dem einen Wagen saßen sechs, in dem anderen vier Insassen. Wie es am Mittwoch weiter von der Polizei hieß, wurden alle Beteiligten nur leicht verletzt, im Krankenhaus habe niemand behandelt werden müssen. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, werde nun ermittelt.