In der Gemeinde Hohenwarthe im Landkreis Jerichower Land ist ein 67 Jahre alter Mann beim Baden in einem Natursee ertrunken. Wie die Polizei mitteilte, war er am Dienstag von einem Ufer zum anderen geschwommen. Auf dem Rückweg sei er dann plötzlich untergegangen und ertrunken.



Bislang ist es laut Polizeiangaben unklar, ob dem Mann die Kräfte entwichen oder es einen anderen medizinischen Notfall gab. Taucher der Berufsfeuerwehr Magdeburg hatten den Leichnam aus dem See geborgen. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Todesursache.