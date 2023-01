Bewährungsstrafe Frau aus Sachsen-Anhalt wegen IS-Mitgliedschaft verurteilt

Wegen ihrer mutmaßlichen Mitgliedschaft beim IS ist eine Frau aus Sachsen-Anhalt verurteilt worden. Das Oberlandesgericht Naumburg verhängte am Montag eine Jugendstrafe von zwei Jahren auf Bewährung. Die Verurteilte soll sich bereits als Jugendliche radikalisiert und in Syrien einen IS-Kämpfer geheiratet haben. Im März 2022 wurde sie von Beamten des Bundeskriminalamts wieder nach Deutschland gebracht.