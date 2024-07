Der Bau einer neuen Saalebrücke in Weißenfels verzögert sich um Jahre. Darüber hat die Landesstraßenbaubehörde am Dienstagabend informiert.

Laut Infrastrukturministerium müssen die Planungen für den Ersatzneubau umfassend erweitert werden. So sollen unter anderem die Interessen von Radfahrenden sowie Fußgängerinnen und Fußgängern stärker berücksichtigt und die Wege für sie vergrößert werden. Das bedeutet, dass die Brücke breiter als die bisher veranschlagten 15 Meter werden muss, was wiederum auch neue Uferpläne bedeutet. So mündet die Brücke im Norden direkt in ein Bahnbrückental, im Süden in einen Kreisverkehr.