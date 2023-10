Der Bergzoo in Halle hat sich am Montag von Tigerdame "Cindy" verabschieden müssen. Wie der Zoo mitteilte, wurde das 21 Jahre alte Tier wegen eines beginnenden Nierenversagens eingeschläfert. Die Entscheidung sei allen Beteiligten nicht leicht gefallen. Der Gesundheitszustand des Tiers habe sich jedoch am Wochenende akut verschlechtert, so dass es keine Alternative gegeben habe.

Mit "Cindy" verliert der Zoo nach eigenen Angaben nicht nur ein besonderes Mitglied seiner Tierfamilie, sondern auch die letzte Vertreterin dieser Tigerunterart in einem deutschen Zoo. "Cindy" wurde am 22. März 2002 im Zoo Melaka in Malaysia geboren und kam im Juli 2003 in den Zoo Halle. Hier zog sie mehrfach erfolgreich Jungtiere auf, die an andere Zoos in ganz Europa abgegeben wurden.