Nach einem Brand in Räumen der Franckeschen Stiftungen in Halle (Saale) hat die Direktion erstmals Angaben zur Schadenshöhe gemacht. Wie Anneheide von Biela MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, geht man derzeit von rund 50.000 Euro aus. Man hoffe darauf, dass das Gutachten dazu noch in diesem Jahr vorliegen wird.

Jugendclub "Treff im Quartier" beschädigt

Momentan liefen in dem betroffenen Jugendclub "Treff im Quartier (TiQ)" Reparaturarbeiten. Die inhaltliche Arbeit des Jugendclubs sei trotz des Schadens weitergegangen, sowohl bei Ausflügen als auch an verschiedenen Orten auf dem Stiftungsgelände. Inzwischen gebe es ein neues Übergangsquartier in den Stiftungen, so dass die Jugendlichen wieder einen festen Anlaufort hätten, den sie auch rege nutzten.

Minderjährige legten Feuer