Mitgliederkonferenz in Halle Diakonie Mitteldeutschland: Pflegeheimbewohner bei Energiekosten entlasten

Hauptinhalt

Bei der Mitgliederkonferenz der Diakonie Mitteldeutschland am Donnerstag in Halle ging es vor allem um Klima- und Kostenfragen. Eine wesentliche Sorge: Die hohen Energiepreise könnten Menschen in Pflegeheimen treffen. Das will die Diakonie verhindern.