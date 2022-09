Die bei der Explosion in der öffentlichen Toilette auf dem Markt in Halle verletzten Mädchen sind noch immer im Krankenhaus, ihr Zustand ist stabil. Eine ebenfalls verletzte Frau konnte bereits entlassen werden.

Die Ermittlungen, wie es zur Explosion kommen konnte, dauern an.

Das Gebäude der Tourist-Information Halle wird wieder genutzt, die öffentliche Toilette ist jedoch auf unbestimmte Zeit gesperrt. Es gibt eine Übergangslösung.

Die beiden bei der Explosion in einer öffentlichen Toilette in Halle verletzten 12- und 13-jährigen Mädchen sind weiterhin im Krankenhaus. Die Schülerinnen aus Halle hatten schwerste Verbrennungen erlitten. Der Zustand der beiden Teenager sei stabil, sagte eine Sprecherin der Polizeiinspektion Halle am Freitag MDR SACHSEN-ANHALT.

Eine 51 Jahre alte Frau, die ebenfalls bei der Explosion verletzt wurde, konnte das Krankenhaus laut Polizei inzwischen verlassen.

Ermittlungen noch nicht abgeschlossen

Die Ermittlungen zu dem genauen Hergang der Explosion dauern an. Ob die Mädchen schon befragt werden konnten, wollte die Polizeisprecherin mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht beantworten. Ob die vor Ort sichergestellten Spraydosen die Explosion ausgelöst haben, sei ebenfalls weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.

Tourist-Information Halle wieder im Normalbetrieb

Die Spuren der Explosion sind an der zerstörten Wand und dem Dach deutlich zu sehen. Bildrechte: MDR/Cornelia Müller Unterdessen geht der Betrieb in der Stadt-Information im Marktschlösschen weiter. Das Haus kann weiter genutzt werden. Am Eingang ist nichts von dem Unglück zu sehen. Erst an der Rückseite des Marktschlösschens wird die Wucht der Explosion deutlich. Eine Mauer und das Dach sind auseinandergebrochen.



Die zerstörte Toiletten-Anlage bleibt auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die Schadens-Ermittlung sei noch nicht abgeschlossen, so ein Stadt-Sprecher. Außerdem befinde sich das Haus nicht in städtischem Besitz.

Stadt will für Ersatz der öffentlichen Toilette sorgen

Aber in Halle wird an einer Notlösung gearbeitet. Für Halle-Besucher wird derzeit Ersatz für die einzige öffentliche Toilette am Markt organisiert. Dazu sagt Mark Lange vom Stadtmarketing: "Wir haben gleich reagiert, es wird nächste Woche einen Toiletten-Container geben, ähnlich dem Weihnachtsmarkt, auch am selben Standort, nämlich an der Rathausstraße, Beginn Markt/Rathausstraße."

Die Toilettenanlage im Marktschlösschen ist derzeit gesperrt und bleibt es auf unbestimmte Zeit. Bildrechte: MDR/Cornelia Müller Wir haben gleich reagiert, es wird nächste Woche einen Toiletten-Container geben. Mark Lange, Geschäftsführer Stadtmarketiing Halle (Saale)