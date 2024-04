Die Aufregung im Saal war an diesem Morgen mit Händen zu greifen: Rund 160 Vor- und Grundschulkinder saßen im Parkett der Oper Halle, und schon knisterte die Luft vor Aufregung und freudiger Erwartung, denn für die meisten Kinder war es der erste Theaterbesuch überhaupt! Genau deshalb muss "Maja" auch in der Oper laufen, meint Regisseurin Mareike Mikat, die gemeinsam mit Mille Maria Dalsgaard die Schauspielsparte in Halle leitet.