In Leipzig ist die Polizei wegen eines Messerangriffs vor der Kleinmesse ausgerückt. Wie ein Polizeisprecher MDR SACHSEN mitteilte, wurde bei dem Angriff am Freitagabend ein Mann verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 21-Jährige war demnach mit einer Personengruppe aneinandergeraten.

Bildrechte: IMAGO / Ulrich Roth