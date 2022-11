Aktion gestartet Wie die Straßenbahnen in Halle pünktlicher werden sollen

Die Straßenbahnen in Halle sind oft unpünktlich. Das will die Hallesche Verkehrs-AG (Havag) ändern und startet deshalb eine Aufklärungskampagne unter den Fahrgästen. Beispielsweise sollen sie durch zügiges Ein- und Ausstiegen mithelfen, dass die Bahnen in Halle zur geplanten Zeit ankommen.