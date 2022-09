Seit fast einem Jahr ist die Zahl der Raubüberfälle, von denen vor allem Jugendliche betroffen sind, rasant angestiegen. Die Polizei spricht aktuell von mehr als 250 Fällen und hat im April eine Ermittlergruppe gegründet. Alle Überfälle seien nach dem gleichen Schema abgelaufen. Männliche Jugendliche, die am Abend oder in der Nacht alleine oder in kleinen Gruppen unterwegs sind, würden von einer Gruppe gleichaltriger angesprochen und dann überfallen.



Dabei gehen die Täter nach Angaben der Ermittler äußerst brutal vor. Sogar Waffen kämen zum Einsatz. Die Angreifer sollen zwischen 12 und 57 Jahre alt sein. Die meisten seien aber unter 25. Jeder Vierte habe einen Migrationshintergrund. Die Täter treten in Gruppen mit bis zu 25 Mitgliedern auf und nehmen ihren Opfern vor allem Smartphones, Apple-Kopfhörer, Bargeld und Markenschuhe ab. Dabei drohen sie mit Gewalt, wenn die Opfer sich wehren oder versuchen, die Polizei zu rufen. In einigen Fällen seien auch Ausweise fotografiert worden, um die Jugendlichen zum Schweigen zu bringen.