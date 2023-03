Die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg ist für ihre Forschung zu Robotern in der Pflege ausgezeichnet worden. Im Rahmen eines Wettbewerbs bekommt sie ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro. Das hat der Stifterverband am Mittwoch mitgeteilt. Nach Darstellung der Jury hat das Projekt "Robotik in die Pflege" das Potenzial, die Pflegeversorgung langfristig zu unterstützen und Fachpersonal zu entlasten.