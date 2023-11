Der Montagmorgen am Tag der Kinderrechte: Gegen 8 Uhr baut Roselies Meder aus Halle den Unicef-Informationsstand im ehemaligen Kaufhof am Markt auf, zusammen mit Gruppenmitglied Gregor Siegert. Das lokale "Netzwerk Kinderrechte" der Stadt Halle hat zur großen Kinderrechte-Rallye rund 260 Kinder eingeladen. An zehn Stationen können die Kinder basteln und dabei ihre Rechte erfahren. Diese Aktion ist auch für die Unicef-Arbeitsgruppe Halle ein guter Anlass, um über Kinderrechte aufzuklären. "Wir haben heute früh unsere Taschen gepackt mit Informationsmaterial von Unicef und auch für Kinder noch spielerisches wie Armbändchen und Luftballons, eine ganze Reisetasche voll. Wir haben alles übergeben und die Kinder waren begeistert", sagt Roselies Meder. Nach sechs Stunden am Unicef-Stand wirkt die 75-Jährige etwas geschafft, aber auch sehr glücklich darüber, etwas Gutes getan zu haben.

Bildrechte: Andreas Manke/MDR