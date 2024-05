In der Nacht von Sonntag auf Montag ist das Wohnhaus eines AfD-Politikers angegriffen worden. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, haben bisher Unbekannte Steine gegen mehrere Fensterscheiben geschmissen und versucht, einen Brand zu verursachen. Vor Ort konnte die Polizei keine Tatverdächtigen mehr feststellen.

Nachdem vor der Haustür des AfD-Politikers ein Brandsatz gefunden wurde, sei auch der polizeiliche Staatsschutz in de Ermittlungen eingebunden, so die Polizei. Bei dem offenbar missglückten Brandanschlag auf das Haus in Kröllwitz ist demnach niemand verletzt worden. Der Brandsatz sei von selbst erloschen, nur die Fußmatte sei ein wenig verbrannt.