In einem Schlachtbetrieb in einem Stadtteil von Lutherstadt Eisleben hat es offenbar Fälle von mutmaßlicher Tierquälerei gegeben. Ein Direktvermarkter steht im Verdacht, gegen Tierschutzgesetze verstoßen zu haben. Videomaterial der Tierschutzaktivisten vom Verein "Soko Tierschutz" zeigen Tierkadaver von rund zwanzig zum Teil verwesten Schweinen in einem Stall, der zu dem Betrieb gehören soll.