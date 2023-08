Tierquälerei Angeschossene Katzen in Gardelegen gefunden

In einer Kleingartenanlage in Gardelegen in der Altmark haben Tierschützer zwei Katzen gefunden, die offenbar angeschossen worden sind. Es sind nicht die ersten Tiere mit Schussverletzungen im Ortsteil Lindstedt, so der Tierhilfeverein. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.