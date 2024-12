Der Landkreis Mansfeld-Südharz hatte Anfang Dezember Probebohrungen nach Gips im Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz zugestimmt. Einer Mitteilung zufolge hatte es zuvor intensive Prüfungen gegeben, an denen mehrere Behörden und Ämter beteiligt gewesen waren. "Die geplanten Erkundungsbohrungen sind mit dem Schutzstatus vereinbar, die geringfügigen Eingriffe [...] finden ausschließlich auf Wegeflächen statt", sagte der Mitteilung zufolge Landrat André Schröder (CDU). Die Erkundungen seien auch keine Entscheidung, in der Karstlandschaft Südharz tatsächlich Gips abzubauen.

Das Verwaltungsgericht will nun vom Landkreis wissen, ob die streitigen Maßnahmen vorerst ruhen. Eine Antwort des Landkreises stehe noch aus, erklärte der Gerichtssprecher. In der Sache rüge der Bund ausführlich eine Verletzung seiner Beteiligtenrechte sowie ungerechtfertigte Eingriffe in die Natur, weil unter anderem die Bohrungen in Gebieten stattfinden sollen, bei denen es sich um besonders geschützte Naturräume handele. Zudem kritisiere der Umweltverband eine unzureichende Umweltverträglichkeitsprüfung und eine fehlende wasserrechtliche Erlaubnis, so der Gerichtssprecher.