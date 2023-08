Zwei Männer und eine Frau müssen sich ab Montag am Landgericht Halle wegen Betrugs in Millionenhöhe verantworten. Dem Gericht zufolge wird den beiden Geschäftsführern einer Autoglaserei und der Lebensgefährtin des einen Mannes vorgeworfen, mehrere Versicherungen zwischen Januar 2011 und März 2014 um insgesamt 1,9 Millionen Euro betrogen zu haben. Sie sollen Reparaturen abgerechnet haben, die es so nicht gegeben hat.