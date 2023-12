Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Gegen das Adressenchaos Lauta will 21 Straßen neue Namen geben

12. Dezember 2023, 13:56 Uhr

Karl-Marx-Straße, August-Bebelstraße oder Schulstraße - in Lauta in der Oberlausitz gibt es Straßen, die im Ort gleich drei Mal vorkommen. Das bringt nicht nur die Zusteller an den Rand des Wahnsinns. Fährt ein Rettungswagen zunächst zum verkehrten Ort, geht wertvolle Zeit verloren. Damit das in Lauta bald nicht mehr passiert, hat der Stadtrat die Umbennung entschieden.