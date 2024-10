In der Stadt Wettin-Löbejün im Saalekreis können die Bürgerinnen und Bürger eine neue hauptamtliche Bürgermeisterin oder einen neuen hauptamtlichen Bürgermeister wählen. Am Sonntag, den 20. Oktober 2024, sind dafür die Wahllokale von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Wettin-Löbejün hat knapp 10.000 Einwohner.

Bei der Bürgermeisterwahl 2017 konnte sich die derzeitige Amtsinhaberin Antje Klecar mit 62,78 Prozent gegen ihre Mitbewerber Christoph Rupf (24,97 Prozent) und Ramona Hoyer (12,25 Prozent) durchsetzen. Von ihnen tritt nur Hoyer erneut bei der Bürgermeisterwahl 2024 an. Klecar lenkte 14 Jahre die Geschicke der Stadt und geht nach ihrer Amtszeit in den Ruhestand.



Die 62-Jährige sagte MDR SACHSEN-ANHALT, es sei eine ständige Herausforderung gewesen, bei knappen Kassen in Projekte zu investieren. Doch es sei trotzdem gelungen. Besonders stolz sei sie darauf, die Grundschule in Neuendorf und die Kindertagesstätte in Löbejün ausgebaut zu haben.