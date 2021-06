Obwohl immer mehr Kinder schon sehr früh Zugang zu Smartphones und sozialen Netzwerken haben, kommt in den meisten Schule in Deutschland eine realitätsorientierte Medienbildung oft zu kurz. Das meint jedenfalls Tobias, der einen Bundesfreiwilligendienst im "Nest" macht und das Angebot der Medienwelten für absolut sinnvoll hält. Er meint, ein gutes Angebot in Medienkompetenz müsse standardmäßig in den Schulunterricht integriert werden.