Das Landgericht Halle hat am Freitag zwei Männer wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall zu drei und vier Jahren Haft verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die beiden 27- und 33-Jährigen gemeinschaftlich zwei Radlader im Wert von rund 200.000 Euro gestohlen haben.

Den Angaben nach haben die beiden Männer die neuwertigen Maschinen im Januar nachts vom Gelände einer Firma in Barnstädt im Saalekreis gestohlen. Sie haben die Radlader demnach in der Halle eines Mittäters abgestellt – wo diese allerdings schon am nächsten Tag per GPS-Sender geortet wurden.