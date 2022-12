Der "Veganuary" lädt ein, die Vielseitigkeit veganer Ernährung kennenzulernen. Bildrechte: IMAGO / imagebroker

Was ist der "Veganuary"? Der Begriff "Veganuary" ist zusammengesetzt aus den Worten "vegan" und "Januar“". An der jährlichen Aktion nehmen weltweit hunderttausende Menschen teil. Laut Kampagnen-Website waren es fast 630.000 Menschen im Jahr 2022. Die Kampagne soll zum Verzicht auf Tierprodukte im Januar und darüber hinaus animieren – ob aus Überzeugung, Neugierde oder als Challenge. Der "Veganuary" erhält regelmäßig prominente Unterstützung, etwa durch den Youtuber Rezo oder Arzt und Autor Dr. Eckart von Hirschhausen. Auch Unternehmen beteiligen sich an der Kampagne – so bieten etwa Supermärkte im Januar besonders viele Alternativprodukte an.



Zeitlich liegt der "Veganuary" noch vor der traditionellen kirchlichen Fastenzeit, in der ab dem 22. Februar 2023 über 40 Tage bis Ostern zum Verzicht auf individuelle Weise aufgerufen wird.