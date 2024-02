Beschäftigte im Einzel-, Versand- und Großhandel in Sachsen-Anhalt sind erneut in den Warnstreik getreten. Dazu aufgerufen hatte die Gewerkschaft Verdi. Wie es in einer Mitteilung am Mittwoch hieß, soll der Ausstand bis einschließlich Sonnabend, 2. März, dauern. Der Aufruf richte sich an Beschäftigte von Kaufland, aller Edeka-Center in Sachsen-Anhalt sowie der Märkte Edeka im Magdeburger Domviertel, Marktkauf Burg und Ikea in Magdeburg.