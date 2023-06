Tarifverhandlungen Warnstreik im Großhandel angekündigt

Im Großhandel in Sachsen-Anhalt soll es in dieser Woche Warnstreiks geben. Zwischen Arbeitgebern und der Gewerkschaft Verdi laufen Tarifverhandlungen. Betroffen wären etwa Märkte wie Metro und Selgros in Magdeburg, aber auch große Lager für Supermärkte.