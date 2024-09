Hochwasser Erste Pegel-Stände in Sachsen-Anhalt sinken

Weite Teile Osteuropas kämpfen gegen Hochwasser und Überschwemmungen an. Bisher sind mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen, davon mindestens sechs in Polen und mindestens fünf in Österreich, mindestens eine Person in Tschechien. Nach Angaben der Polizei ertrank ein Mensch in einem Fluss. Zudem würden mindestens sieben Menschen vermisst. Unter ihnen seien drei Insassen eines Autos, das im Altvatergebirge in einen Fluss gestürzt sei. Kritisch ist die Lage auch in der Slowakei, in Polen, Rumänien und in Österreich.