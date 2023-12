Damit sind auch große Herausforderungen verbunden. Das erklärt der Sozialbeigeordnete von Magdeburg, Ingo Gottschalk. Zwar seien neue Mitarbeitende eingearbeitet worden, aber dies brauche Zeit. Derzeit seien daher noch rund 2500 Anträge offen. Entsprechend lange dauert die Bearbeitung der Anträge in manchen Städten. In Magdeburg sind es beispielsweise bis zu sechs Monate. In Naumburg liegt die Bearbeitungszeit für die Wohngeldanträge nach Angaben der Stadt nur bei vier Wochen.