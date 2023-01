In Sachsen-Anhalt übernehmen die Landkreise Wohngeldanträge von Gemeinden mit weniger als 20.000 Einwohnern. Größere Gemeinde müssen sich selbst darum kümmern. So etwa die Stadt Schönebeck im Salzlandkreis. Sprecher Frank Nahrbeck schätzt, dass sich die Anträge auf Wohngeld in seiner Stadt sogar verdreifacht hätten.