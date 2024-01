Bildrechte: IMAGO / Funke Foto Services

27. Januar Erinnerung und Demos am Holocaust-Gedenktag in Sachsen-Anhalt

26. Januar 2024, 11:13 Uhr

Der 27. Januar ist seit 1996 gesetzlicher Gedenktag in Deutschland. Er erinnert an die Befreiung des nationalsozialistischen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz vor 79 Jahren. In Sachsen-Anhalt finden am Sonnabend zahlreiche Gedenkveranstaltungen statt – aber auch Demonstrationen.