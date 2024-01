Die kleine, schmale Frau mit den grauen, hochgesteckten Haaren betritt mit einem freundlichen Lächeln im Gesicht die Aula des Osterburger Gymnasiums. Der große Raum ist besetzt mit fast 100 Schülern der neunten und zehnten Klassen. Sie empfangen Henriette Kretz mit warmem Applaus, danach mit gespanntem Schweigen. Sie haben sich auf diese besonderen Stunden mit der Holocaust-Überlebenden vorbereitet. Schulsozialarbeiterin Steffi Dembinsky weiß, warum die Kids so reagieren.

Bildrechte: MDR/Katharina Häckl

"Das ist etwas unfassbar Besonderes. Es ist etwas ganz anderes, wenn du jemanden da hast, der das hautnah erlebt hat. Das kann man nicht beschreiben", sagte die Schulsozialarbeiterin MDR SACHSEN-ANHALT. Ob man in ein Konzentrationslager fahre oder jemanden da habe, der die Zeit wirklich miterlebt habe, das sei ein Unterschied. "Und das geht auch Schülern ganz nah."

Es ist etwas ganz anderes, wenn du jemanden da hast, der das hautnah erlebt hat. Das kann man nicht beschreiben. Steffi Dembinsky Schulsozialarbeiterin

Bildrechte: MDR/Katharina Häckl

Forschungsreisen nach Auschwitz

Das Osterburger Gymnasium ist eine von 170 "Schulen ohne Rassismus – Schulen mit Courage" in Sachsen-Anhalt, aber eine besonders engagierte. Es gibt regelmäßige Treffen, etliche Workshops, Forschungsreisen unter anderem nach Auschwitz. Eine eigene Arbeitsgemeinschaft bemüht sich darum, das Konzept "Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage" auch wirklich mit Leben zu erfüllen, es nicht bei dem Titel zu belassen.

Koordinatorin Lisa Widmer sagte MDR SACHSEN-ANHALT, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Ausgrenzung – auch vor Ort – würden in sämtlichen Unterrichtsfächern thematisiert. Die Arbeitsgemeinschaft kümmere sich auch darum, "dass die neuen Fünftklässler darüber aufgeklärt werden". Es gehe um Fragen wie: "Wer sind wir? Was bedeutet eigentlich Rassismus? Was bedeutet Courage? Und was können wir tun, um die Vielfalt lebendig zu halten und dass keiner ausgegrenzt wird?"

Bildrechte: MDR/Katharina Häckl

Henriette Kretz saß im Gefängnis

Henriette Kretz, bald 90 Jahre alt, ist für die Schüler in Osterburg eine Mahnung. Eine Mahnung, Vielfalt in einer Gesellschaft zuzulassen und zu pflegen – was Meinungen betrifft und Religionen, sexuelle Orientierung und mehr. Henriette Kretz, als Jüdin in Polen geboren, hat das Gegenteil erleben müssen: Ein gehöriger Teil ihrer Familie hat den Holocaust nicht überlebt, ihre Eltern wurden in Polen erschossen, sie selbst versteckte sich als Kind, so gut es ging.

Als die Häscher das jüdische Mädchen doch in seinem Versteck erwischten, steckten sie es ins Gefängnis. Henriette überlebte den Holocaust vor allem durch die Hilfe von Bekannten und unbekannten Menschen. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging sie letztlich ins belgische Antwerpen. Mehrmals pro Jahr kommt sie nach Deutschland.

Ihre Zeit ist begrenzt

Henriette Kretz weiß, dass ihre Zeit begrenzt ist, als Zeitzeugin des Holocausts jüngeren Generationen zu berichten. So lange sie noch dazu imstande ist, sagte sie in Osterburg, werde sie Begegnungen wie die in der Altmark suchen.