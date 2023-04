Ein schlichter, lang gezogener Betonbau steht parallel zur Straße am Eingang zur Gedenkstätte. Über diese Straße gingen 1945 über 1.000 KZ-Häftlinge in den Tod. In diesem Gebäude konnte vor drei Jahren endlich das Dokumentations- und Besucherzentrum eröffnet werden. "Unsere Gedenkstätte ist einmalig, denn es war nach Jahrzehnten der erste Neubau einer Gedenkstätte überhaupt in Deutschland", sagt Mandy Schumacher, Bürgermeisterin der Einheitsgemeinde Stadt Gardelegen.