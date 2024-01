Bildrechte: imago/anemel

Terminchaos Bauerndemo in Magdeburg auf Sonntag verschoben – Holocaust-Gedenken bleibt abgesagt

26. Januar 2024, 16:35 Uhr

Die geplante Demo der Landwirte in Magdeburg am Samstag ist auf Sonntag verschoben worden. Zuvor gab es Kritik an der teilweisen Absage des Holocaust-Gedenken, das zur gleichen Zeit im Landtag hätte stattfinden sollen. Es soll bei der Absage des Gedenkens bleiben. Der 27. Januar ist seit 1996 ein gesetzlich verankerter Gedenktag, der an die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau erinnert.