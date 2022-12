Die Polizei regte zuletzt an, dass Holzbesitzer GPS-Tracker in den Stämmen verstecken, um die Diebe finden zu können. Im Schnitt kann in Sachsen-Anhalt etwa jeder zweite Fall von Holzdiebstahl aufgeklärt werden. Die Polizei rät zudem, Eigentum zu sichern, insbesondere bereits zugeschnittenes Holz, das unproblematisch zu transportieren und zu laden sei.