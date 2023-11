Die Investitionsbank Sachsen-Anhalt hat bisher knapp 16 Millionen Euro an Corona-Hilfen zurückgefordert. Wie das Wirtschaftsministerium am Dienstag mitteilte, sind mehr als 2.500 Unternehmen betroffen. Die Unterstützung war während der Pandemie unbürokratisch an existenzbedrohte Unternehmen mit hohen Umsatzeinbrüchen gezahlt worden.