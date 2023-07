An einem verregneten Nachmittag haben sich Jana Spitzner und ihre Mitstreiter auf den Weg in das Dorf Lindstedt gemacht, einem Ortsteil von Gardelegen in Sachsen-Anhalt. Am historischen Feuerwehrhaus stellen die Mitglieder des Vereins Tierhilfe Wolfsburg Lebendfallen an einem großen Busch auf, in der Hoffnung, herrenlose Katzen einzufangen, die dort oft den Tag verbringen.