Neben den Geldsorgen plagt Tierheimchefin Bauer auch ein großes Personalproblem . Derzeit arbeiten dort drei Festangestellte, dazu kommen noch drei Jugendliche, die ihr Freiwilliges Soziales Jahr ableisten, zwei Bufdis (Bundesfreiwilligendienst) und drei Ein-Euro-Jobber. Aber das reicht vorne und hinten nicht aus. Schließlich brauche man auch Mitarbeiter mit einer passenden Ausbildung. "Es muss eine Lösung gefunden werden, wie wir das Tierheim weiter betreiben können, so geht's es nicht", sagt Tierheimchefin Bauer.

Beim Gang über das weitläufige Gelände treffen wir Angela Kiel, eine der vielen Freiwilligen, die Bauer bei ihrer Arbeit unterstützen. "Frau Kiel ist professionelle Katzenstreichlerin", erklärt Bauer. Jeden Tag kommt Kiel nach ihrer Arbeit in das Tierheim und beschäftigt sich mit den dortigen Katzen .

Schon seit vielen Jahren macht sie das. "Für mich ist es ein schöner Ausgleich zu meinem Beruf", erklärt Kiel. Oft seine Katzen gar nicht mehr an Menschen gewöhnt, so Bauer. Damit die wieder Zutrauen gewinnen, sei die Arbeit und der Freiwilligen wie Kiel und den anderen so wichtig.