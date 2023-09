In den Kindergärten und Horten in Sachsen-Anhalt werden in diesem Jahr deutlich mehr Kinder betreut als bisher. Wie das Statistische Landesamt am Montag mitteilte, ist damit 2023 seit Beginn der Erhebungen im Jahr 2006 ein neuer Höchstwert erreicht worden. Insgesamt wurden demnach am 1. März dieses Jahres 154.625 Mädchen und Jungen in landesweit 1.816 Einrichtungen betreut.