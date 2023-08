Rund zehn Autominuten entfernt in der Eisleber Wilhelm-Pieck-Siedlung sieht die Preissituation ganz anders aus. Versteckt hinter Wohnblöcken, liegt in einem Flachbau mit großem Garten die Kita "Kleine Bergmänner". Im Vergleich zum "Zwergenland" in Bischofrode zahlen Eltern für die Betreuung ihrer Kinder hier teilweise weniger als die Hälfte: Ein zehnstündiger Kindergartenplatz kostet bei den "Kleinen Bergmännern" etwa 129 Euro, für einen zehnstündigen Krippenplatz sind es rund 208 Euro.

Dass Eltern innerhalb des Stadtgebietes von Eisleben je nach Kita so unterschiedliche Preise zahlen, ist ein Sonderfall in Sachsen-Anhalt. In den meisten Städten und Gemeinden im Land sind die Kitapreise in den kommunalen Beitragssatzungen einheitlich festgelegt. Das heißt, Eltern zahlen innerhalb der Stadt- bzw. Gemeindegrenzen in allen Kitas denselben Preis, unabhängig vom Träger der Kita.